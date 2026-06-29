МИД РФ оценивает шансы на освобождение россиян, задержанных в Азербайджане

В МИД рассказали, сколько задержанных россиян остаются в СИЗО в Баку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве надеются, что 11 россиян, арестованных в Азербайджане летом 2025 года, вскоре вернутся на родину. Об этом в интервью RTVI заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. По словам дипломата, этот вопрос станет одной из ключевых тем визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву, точные даты которого пока согласовываются.

«Мы намерены настаивать на скорейшем освобождении 11 российских граждан, задержанных в Баку в конце июня — начале июля прошлого года. Вопрос находится в работе профильных структур России и Азербайджана, и мы рассчитываем на положительный исход в ближайшее время», — подчеркнул Михаил Галузин.

Ранее на Смоленской площади подтверждали RTVI, что ситуация находится «на особом контроле», а российские дипломаты неоднократно посещали задержанных в бакинском СИЗО.

Среди арестованных — сотрудники агентства Sputnik Азербайджан (глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов стали первыми, кого отпустили в октябре 2025 года), программисты, а также несколько туристов, не связанных с медиа или IT-сферой.

Задержания произошли вскоре после рейда российских силовиков в Екатеринбурге: операция по делу об этнической ОПГ на Урале завершилась гибелью двух выходцев из Азербайджана.

Судебные процессы по делу в Баку начались весной. В апреле предприниматель и программист из Екатеринбурга получил четыре года колонии за отмывание денег, полученных через зарубежные азартные сайты. В мае еще двое россиян были приговорены к трем годам заключения.

Согласно последним данным азербайджанских СМИ, 19 июня суд вынес приговоры оставшимся восьми гражданам РФ. Их обвинили в киберпреступлениях и организации каналов поставки наркотиков из Ирана. Четверо получили по четыре года лишения свободы, еще четверо — по три года.

Вопрос о дате визита Джейхуна Байрамова в Москву остается открытым. Ранее посол России в Баку Михаил Евдокимов отмечал, что из-за плотных графиков Сергея Лаврова и главы азербайджанского МИД встреча, вероятнее всего, состоится в июле. Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев в беседе с RTVI называл в качестве ориентира 13 июля.