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НовостиПроисшествия29 июня 2026 16:50

Родные убитого на Кубани Кирилла Чубко добиваются возмещения морального вреда

Семья убитого аниматора требует 5 миллионов рублей за моральный вред
Евгения ХАЛИКОВА
Родные Кирилла Чубко добиваются возмещения морального вреда

Родные Кирилла Чубко добиваются возмещения морального вреда

Семья Кирилла Чубко, аниматора, ставшего жертвой жестокого убийства на Кубани, требует возмещения морального вреда. Как сообщила «КП»-Кубань», в Краснодарском краевом суде продолжаются слушания, связанные с последствиями вердикта по резонансному делу. Ранее присяжные признали виновными троих подсудимых: Демьяна Кеворкьяна, Арама Татосяна и Анатолия Двойникова. Установлено, что они расправились с Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко, спрятали тела, похитили ценности и сожгли автомобиль погибших, после чего попытались скрыться.

Отец и брат Кирилла, Сергей и Александр Чубко, требуют выплатить им по 5 миллионов рублей в качестве компенсации за перенесенные страдания. Кроме того, они настаивают на возмещении расходов на погребение, стоимости уничтоженного автомобиля и части похищенных средств — на общую сумму 1,3 миллиона рублей.

Сергей Чубко поделился личной трагедией: спустя восемь месяцев после случившегося от инфаркта скончалась мать Кирилла. Сам он не может справиться с хронической бессонницей и постоянной тревогой. По словам отца, жизнь сына была оборвана в расцвете сил, хотя у преступников был шанс оставить его в живых.

Один из фигурантов дела, Кеворкьян, продолжает отрицать вину и не выражает раскаяния. Сергей Чубко подчеркнул: никакие выплаты не смогут заглушить боль от невосполнимой утраты.

Напомним, что ранее иски о возмещении морального вреда подали вдова и сын Кирилла Чубко, а также мать Татьяны Мостыко. Каждый из них заявляет требование о выплате 5 миллионов рублей. Представитель потерпевших отметил, что до настоящего момента никаких попыток добровольного возмещения ущерба со стороны обвиняемых не предпринималось.