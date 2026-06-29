Мэр Краснодара посетил муниципальный приют для животных в посёлке Берёзовом

Более 2100 собак отловлено в Краснодаре с момента открытия приюта Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Краснодара Евгений Наумов и его заместитель Максим Онищенко проинспектировали работу муниципального приюта для бездомных животных в посёлке Берёзовом. Директор учреждения Татьяна Атерлей сообщила о ключевых показателях работы питомника: за время его функционирования было отловлено более 2100 собак, из которых почти 1500 прошли стерилизацию, а свыше 1800 — вакцинацию. Благодаря этим мерам 1200 животных вернулись в привычную среду обитания, а 340 нашли новых владельцев или были возвращены прежним хозяевам.

«Год назад мы открыли приют, и сегодня уже видны реальные результаты: тысячи собак прошли через систему отлова, стерилизации и вакцинации, сотни животных обрели дом. Мы движемся в правильном направлении, и я уверен, что с каждым годом эффективность этой работы будет расти», — отметил Евгений Наумов.

На данный момент в приюте находятся 168 собак. В учреждении задействованы три бригады специалистов, полностью оснащенных транспортом, медикаментами и необходимым оборудованием. Для обеспечения прозрачности процесса отлова сотрудники используют нагрудные камеры, а каждый работник прошел специализированное обучение по гуманному обращению с животными.

Приют также выполняет просветительскую функцию: здесь проводят открытые занятия о правилах содержания питомцев и корректном общении с ними. Для детей организуют мастер-классы, помогающие преодолеть страх перед собаками и привить навыки заботы о животных.

Муниципальный приют в посёлке Берёзовом был открыт в мае 2025 года. Его мощность позволяет одновременно содержать до 1000 собак.