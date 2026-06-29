Студенты вузов Кубани завоевали награды на «Российской студенческой весне»

Творческие достижения кубанских вузов отметили на всероссийском фестивале. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Жители Кубани триумфально выступили на «Российской студенческой весне». Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева подвела итоги участия региона в масштабном всероссийском фестивале, организованном в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«В этом году в Красноярске собрались более 3,5 тысяч участников из 80 регионов страны. Ребята соревновались в десяти творческих направлениях. Краснодарский край представили 67 студентов из пяти ведущих вузов — это лучшие из лучших, победители и лауреаты нашего регионального этапа „Студвесна на Кубани“. Наши ребята выступили сразу в восьми номинациях и завоевали заслуженные награды. Поздравляю студентов и желаю не останавливаться на достигнутом!» — отметила Елена Воробьева.

География побед впечатляет: в вокальном конкурсе лауреатами I степени стали Евгения Кирьякова (КубГУ) и Павел Цой (КубГМУ). В танцевальном направлении высшую награду разделили Полина Кольчурина и Майя Кувыркова (КубГТУ), а также команда «DC company» (КубГУ). Марк Зуев (КубГУ) стал победителем в категории «Видео», а Александр Шкретов (КубГАУ) взял лауреатуру II степени в инструментальном конкурсе. В медиа-направлении Анастасия Ильенкова (КубГУ) стала лауреатом III степени, а Эмилия Ионова и Арина Агеева (КубГУ) удостоились спецприза.

Особое внимание привлекло театрализованное представление. Краснодарский край представил танцевальную программу «Каждый из нас», поставленную режиссерами Ксенией Насоновой и Екатериной Поповой. Спектакль, посвященный теме человеческого выбора и поиска внутренней опоры, был отмечен спецпризом фестиваля за выдающееся пластическое решение.