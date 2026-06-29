Восемь семей представят Кубань на федеральном конкурсе «Это у нас семейное»

Кубанские семьи поборются за победу в национальном проекте Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край вошел в десятку лидеров по количеству участников финала конкурса «Это у нас семейное». В финале федерального этапа примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России — это более 2 тысяч человек. Краснодарский край представят восемь семей, это 53 участника.

«Наши семьи активно участвуют в краевых и федеральных конкурсах, и я уверен, что они достойно представят регион. Желаем участникам успехов и ждем их домой с победами», — отметил первый замминистра труда и соцразвития Краснодарского края Александр Костанов.

Финал конкурса, организованного Президентской платформой «Россия — страна возможностей», пройдет с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Краснодарский край на федеральном уровне представят семьи: Аксентьевых, Окуневых, Беляевых, Дроновых, Концевых, Ермолаевых, Краснодымских, Онзуль, Алиферовых, Самарцевых, Богомоловых, Чернышовых, Волковых, Самусенко, Шолоховых и Наконечных.

Участники поборются за 60 сертификатов номиналом 5 миллионов рублей каждый, которые помогут улучшить жилищные условия. Имена победителей станут известны 8 июля — в День семьи, любви и верности.

Конкурс является частью национального проекта «Семья». Формат соревнований предполагает создание команд из четырех и более человек, представляющих три и более поколения одной семьи.