Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 18:45

Пожар на НПЗ в Славянском районе уменьшился в четыре раза

Ликвидация пожара на нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА продолжается
Евгения ХАЛИКОВА
МЧС тушит возгорание на Славянском НПЗ

МЧС тушит возгорание на Славянском НПЗ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Площадь пожара на Славянском НПЗ сократилась в четыре раза с момента начала возгорания и сейчас не превышает 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

В ликвидации огня задействованы 219 человек и 69 единиц техники, включая подразделения МЧС России.

Напомним, что причиной происшествия стало падение обломков БПЛА. В ночь на 28 июня Славянский район подвергся атаке ВСУ. В небе над муниципалитетом ПВО сбили более сотни дронов, а также пять ракет «Фламинго». В результате ночной атаки беспилотников погиб один человек. Еще шестеро получили ранения.