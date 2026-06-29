Пожар на НПЗ в Славянском районе уменьшился в четыре раза

МЧС тушит возгорание на Славянском НПЗ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Площадь пожара на Славянском НПЗ сократилась в четыре раза с момента начала возгорания и сейчас не превышает 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

В ликвидации огня задействованы 219 человек и 69 единиц техники, включая подразделения МЧС России.

Напомним, что причиной происшествия стало падение обломков БПЛА. В ночь на 28 июня Славянский район подвергся атаке ВСУ. В небе над муниципалитетом ПВО сбили более сотни дронов, а также пять ракет «Фламинго». В результате ночной атаки беспилотников погиб один человек. Еще шестеро получили ранения.