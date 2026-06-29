Обломки БПЛА нашли в садоводстве Славянского района

Жителям Славянского района рекомендовали оставаться дома Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 29 июня в Славянском районе была объявлена угроза атаки БПЛА. Жителей призвали сохранять спокойствие и оставаться в домах. О падении обломков беспилотного летательного аппарата в ЕДДС Славянского района сообщили в 18:51.

«Зафиксировано падение в садоводстве «Гигант». Все службы уже выехали на место. В населенных пунктах падений не зафиксировано», — уточнили в диспетчерской службе Славянского района.

Напоминаем, что в Краснодарском крае действует строгий запрет на фото- и видеосъемку беспилотников, мест их падения, а также мест дислокации и работы систем ПВО.

Ранее «Комсомолка» сообщила, что площадь пожара на Славянском НПЗ сократилась в четыре раза и на данный момент не превышает 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ликвидации возгорания задействованы 219 человек и 69 единиц техники, включая подразделения МЧС России.