Космонавты из Краснодарского края сдали зачет по водолазной подготовке

Кандидаты в космонавты овладели базовыми знаниями и навыками водолазных работ. Фото: www.gctc.ru

В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина продолжается обучение будущих исследователей космоса. Сейчас к полету готовятся четверо специалистов, двое из которых — представители Краснодарского края: Владимир Ворожко и Александр Жеребцов.

Как сообщили в ведомстве, весь квартет успешно сдал зачеты по водолазной подготовке. В течение 40 часов под руководством инструкторов кандидаты осваивали базовые навыки и специфику водолазных работ. В частности, будущие космонавты научились использовать систему специальных сигналов для коммуникации под водой: этот метод предполагает общение правой рукой с помощью 21 стандартного жеста, сообщает пресс-служба Центра.

Владимир Ворожко родился 14 сентября 1997 года в Армавире. Выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, в 2023 году он принял участие в отборе Роскосмоса, а спустя год был официально зачислен в корпус кандидатов в космонавты-испытатели.

Александр Жеребцов родился 8 ноября 1990 года в Азербайджане, но школу окончил в Тихорецке. Как и его коллега, он выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. В 2023 году Жеребцов также прошел конкурсный отбор Роскосмоса и через год стал кандидатом в космонавты-испытатели.