В Краснодарском крае оптимизируют работу по сохранению мемориалов

Упрощённый порядок коснётся памятников разных военных конфликтов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрят инициативу губернатора Вениамина Кондратьева. Она позволит проводить благоустройство территорий у новых объектов культурного наследия по упрощенной процедуре. Об этом сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Упрощенный порядок уже действует для памятников Великой Отечественной войны с 2022 года. Теперь его планируют распространить на памятники, посвященные другим военным конфликтам, в соответствии с федеральным законодательством.

По словам Юрия Бурлачко, это ускорит работы по сохранению памятников и сократит бюрократию. «Излишняя бумажная волокита не только препятствует, но и может привести к разрушению объектов культурного наследия», — отметил он.

Главная задача властей — найти баланс между законодательными требованиями и оперативностью сохранения памятников.