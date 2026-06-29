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НовостиОбщество29 июня 2026 20:08

В Краснодарском крае оптимизируют работу по сохранению мемориалов

Депутаты Кубани обсудят инициативу по сохранению объектов культурного наследия
Евгения ХАЛИКОВА
Упрощённый порядок коснётся памятников разных военных конфликтов

Упрощённый порядок коснётся памятников разных военных конфликтов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрят инициативу губернатора Вениамина Кондратьева. Она позволит проводить благоустройство территорий у новых объектов культурного наследия по упрощенной процедуре. Об этом сообщил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Упрощенный порядок уже действует для памятников Великой Отечественной войны с 2022 года. Теперь его планируют распространить на памятники, посвященные другим военным конфликтам, в соответствии с федеральным законодательством.

По словам Юрия Бурлачко, это ускорит работы по сохранению памятников и сократит бюрократию. «Излишняя бумажная волокита не только препятствует, но и может привести к разрушению объектов культурного наследия», — отметил он.

Главная задача властей — найти баланс между законодательными требованиями и оперативностью сохранения памятников.