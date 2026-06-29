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НовостиОбщество29 июня 2026 20:11

Более тысячи пожилых жителей Кубани прошли медосмотр в 2026 году

В рамках программы «Кубань — край долгожителей» в 2026 году медицинский осмотр прошли пожилые жители глубинки
Евгения ХАЛИКОВА
Минздрав Кубани подвёл итоги программы для старшего поколения

Минздрав Кубани подвёл итоги программы для старшего поколения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2018 года в Краснодарском крае в рамках нацпроекта «Семья» действует программа «Кубань — край долгожителей». Ее ключевая задача — обеспечить доступ к качественной медицинской помощи пожилым людям, проживающим в отдаленных и труднодоступных районах региона.

Результаты работы за текущий год впечатляют: с начала года врачи совершили 10 выездных сессий, в ходе которых осмотрели свыше тысячи человек. По итогам обследований более 350 пациентов потребовали госпитализации.

Министр здравоохранения Владимир Крушельницкий отметил, что за восемь лет реализации программы было проведено 128 выездов. Специалисты осмотрели более 20 тысяч человек и провели около 60 тысяч различных исследований. Благодаря своевременной диагностике более 2,5 тысячи пациентов были направлены в краевые медицинские центры или госпитализированы в Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн, сообщает пресс-служба Минздрава Краснодарского края.