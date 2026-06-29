Диаграмма «спагетти» улучшила логистику ремонтных бригад в Кавказском районе

Опыт Кубани по бережливому производству планируют масштабировать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кавказском районе коммунальное предприятие на треть ускорило проведение ремонтных работ. Сотрудники предприятия успешно завершили реализацию регионального проекта «Бережливый регион». Инициатива проходит в рамках федеральной программы «Производительность труда», входящей в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр экономики края Алексей Юртаев отметил, что сокращение трудоемкости и времени аварийно-восстановительных работ на 33% позволило снизить нагрузку на персонал и повысить качество предоставляемых услуг.

«Такие результаты стали возможны благодаря поэтапному внедрению инструментов бережливого производства и профессиональному обучению кадров. Масштабирование этого опыта на другие ресурсоснабжающие организации Кубани — одна из наших приоритетных задач», — подчеркнул Юртаев.

Для оптимизации процессов рабочая группа использовала платформу «производительность.рф», где изучила основы диагностики процессов и принципы системы 5S. Кроме того, специалисты освоили методы картирования и производственного анализа.

Эксперты провели хронометраж всех операций и составили карты потоков создания ценности для трех состояний: текущего, идеального и целевого. Это позволило выявить скрытые потери и «узкие места», после чего был разработан детальный план перехода к целевым показателям

Для визуализации логистики применялась диаграмма «спагетти», которая наглядно отобразила перемещения бригады во время ремонта. Анализ помог исключить лишние маршруты и оптимизировать передвижение персонала.