На Кубани 99 человек погибли при пожарах с начала года Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

На Кубани 99 человек погибли при пожарах с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Всего с начала года в регионе произошло 3053 пожара. Еще 69 человек пострадали.

Возгорания в основном происходили из-за неосторожного обращения с огнем (более 50%), неисправности электрооборудования (35%), умышленного поджога (6,6%) и неисправности печного оборудования (3%).

В МЧС России рекомендовали не оставлять без внимания источники открытого огня, не курить в неустановленных местах. Необходимо следить за состоянием электропроводки и электроприборов, не перегружать электросеть и не оставлять без внимания включенные электроприборы.

«Своевременно проводите профилактическое обслуживание печей и дымоходов. В случае пожара незамедлительно звоните 101 или 112», – призвали спасатели.