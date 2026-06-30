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НовостиПолитика30 июня 2026 4:37

Украинские БПЛА сбили над Краснодарским краем ночью 30 июня

Средства ПВО уничтожили 419 БПЛА над регионами России
Светлана ОВДЕЙ
Украинские БПЛА сбили над Краснодарским краем ночью 30 июня Фото из архива КП

Украинские БПЛА сбили над Краснодарским краем ночью 30 июня Фото из архива КП

Над Краснодарском краем сбили украинские БПЛА ночью 30 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 29 июня до 7:00 30 июня над регионами России перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями.

Атаке БПЛА подверглись Орловская, Рязанская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, Московский регион и Крым.

Напомним, вечером 29 июня обломки БПЛА нашли в садоводстве Славянского района Кубани. О падении фрагментов дрона в ЕДДС муниципалитета сообщили в 18:51.