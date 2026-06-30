Украинские БПЛА сбили над Краснодарским краем ночью 30 июня Фото из архива КП

Над Краснодарском краем сбили украинские БПЛА ночью 30 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 29 июня до 7:00 30 июня над регионами России перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской областями.

Атаке БПЛА подверглись Орловская, Рязанская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская области, Московский регион и Крым.

Напомним, вечером 29 июня обломки БПЛА нашли в садоводстве Славянского района Кубани. О падении фрагментов дрона в ЕДДС муниципалитета сообщили в 18:51.