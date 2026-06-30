Пожар у океанариума произошел в Архипо-Осиповке Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Пожар у океанариума произошел в Архипо-Осиповке. Возгорание случилось утром 30 июня.

«В 7:24 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона. В 7:28 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание океанариума на площади 70 кв. метров», – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Известно, что возгорание произошло на прилегающей к океанариуму территории – в игровой зоне. К тушению привлекаются 19 человек и шесть единиц техники.

«Погибших и пострадавших нет», – добавили в региональном управлении МЧС.