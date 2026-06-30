СК проверяет клинику на Кубани после осложнений у пациентки из-за удаления зуба Фото из архива КП

На Кубани проводят проверку после осложнений у пациентки из-за удаления зуба в одной из клиник. Предоставить доклад поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Известно, что пациентка получила осложнение после удаления зуба в одной из частных клиник в Новороссийске. Женщине потребовалось хирургическое вмешательство.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе проверки», – сообщили в пресс-службе ведомства.