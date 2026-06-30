400 ветеранов СВО с Кубани прошли лечение в реабилитационных центрах Соцфонда

400 ветеранов СВО из Краснодарского края прошли санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Соцфонда с начала года

С начала 2026 года 400 ветеранов специальной военной операции из Краснодарского края прошли санаторно-курортное лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России.

Программа рассчитана на участников СВО, которые были демобилизованы или уволены из силовых структур. Она включает санаторно-курортное лечение сроком до 21 дня, а также медицинскую реабилитацию. Продолжительность реабилитации определяется индивидуально и зависит от состояния здоровья ветерана.

Воспользоваться правом на лечение или реабилитацию ветераны СВО могут один раз в год. Для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу Отделения СФР по Краснодарскому краю или через портал госуслуг.

К заявлению нужно приложить справку по форме 070/у — для санаторно-курортного лечения, либо направление по форме 057/у — для медицинской реабилитации. Решение принимается в течение двух рабочих дней, уведомление направляют на следующий рабочий день.

Вне очереди на лечение направляют Героев России и участников СВО с инвалидностью I группы.

Отделение СФР по Краснодарскому краю сопровождает ветеранов на всех этапах — от подачи заявления до завершения курса. Участники программы могут выбрать один из 12 реабилитационных центров Фонда, расположенных в разных регионах страны.

Проезд до центра и обратно оплачивается: ветераны могут получить компенсацию расходов либо бесплатный талон на поезд или самолет, который оформляется вместе с одобрением заявления.

«Участники СВО с инвалидностью I группы или нуждающиеся в сопровождении по медицинским показаниям могут приехать на лечение с сопровождающим лицом. Ему также оплачиваются проезд, проживание и питание», — отметил управляющий Отделением СФР по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса.

Получить дополнительную информацию можно в едином контакт-центре по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.