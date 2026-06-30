Ольга Слюсаренко и Святослав Клюшников стали трехсотбалльниками

На Кубани 416 выпускников по итогам ЕГЭ стали стобалльниками. Это лучший показатель в регионе за последние 12 лет.

Два выпускника набрали максимальное количество баллов сразу по трем предметам. Ольга Слюсаренко из краснодарской школы №25 набрала 300 баллов по химии, биологии и русскому языку. Святослав Клюшников из анапской школы №4 набрал по 100 баллов по русскому, физике и информатике.

Еще 18 выпускников набрали по 100 баллов сразу по двум предметам.

«Мы искренне гордимся каждым нашим выпускником и, конечно, будем делать все, чтобы такие результаты приумножались с каждым годом. Хочу выразить благодарность педагогам, которые подготовили ребят, и родителям – за терпение и поддержку детей в этот непростой период», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Всего по итогам ЕГЭ в 2026 году в Краснодарском крае насчитывается 374 стобалльника, 18 двухсотбалльников и два трехсотбалльника. Выпускники, поступившие в кубанские вузы с высокими результатами ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей. Для педагогов действует единовременная выплата за подготовку учеников, набравших 100 баллов на экзаменах, – 100 тысяч рублей.