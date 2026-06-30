Россияне выбирают вместо Крыма Сочи и Анапу, но осень может изменить тренд Фото из архива КП

Несмотря на введенный в Крыму режим ЧС, курортный сезон на полуострове не остановлен. Как сообщает Российский союз туриндустрии, гостиницы продолжают принимать отдыхающих без сбоев, а поставки продуктов остаются стабильными.

Эксперт по туризму, владелица частного турагентства Анна Гончарова отметила, что ситуацию на крымском направлении нельзя называть катастрофической, хотя она, безусловно, непростая.

«Массового обвала нет, но структура спроса кардинально изменилась. Отказ в пользу других направлений преобладает над новыми продажами в Крым – соотношение примерно 7:4 в пользу отказов. Прежде всего отказываются семьи с маленькими детьми – люди пугаются новостей и переживают за возможные неудобства. Однако те, кто давно купил путевки, в большинстве не торопятся их сдавать. Они звонят, уточняют детали, перепроверяют информацию и интересуются возможностью сдвинуть сроки», – сказала Анна Гончарова в беседе с «Южным федеральным».

Те, кто все же отказываются от крымских туров или приобретают путевки только сейчас, как правило, переориентируются на Сочи, Анапу, Геленджик. Спрос на эти направления, по словам Гончаровой, вырос кратно, хотя там тоже сохраняются сложности с логистикой и ценами. Встречаются единичные случаи смены формата отдыха с морского на экскурсионные туры по Золотому кольцу или Кавказу – но пока таких немного.

Новые бронирования в Крым все еще поступают – хотя упали на две трети. Запросы приходят от туристов, которые не боятся временных неудобств или уже имеют опыт отдыха в таких условиях.

Главным тормозом, по ее словам, сейчас является не сам режим ЧС, а дефицит топлива, из-за которого люди опасаются, что не смогут передвигаться по полуострову.

«Если вы планируете лежать на пляже в своем отеле – все нормально. Если хотите объехать весь Крым на машине – это уже другое дело», – сказала Гончарова.

С прогнозом на осень Гончарова проявила осторожный оптимизм. Сейчас заполняемость отелей упала, но если ажиотаж спадет, а власти решат проблемы с бензином, бархатный сезон может показать неплохие результаты. Те, кто брал паузу, скорее всего, вернутся к Крыму как к более бюджетной альтернативе курортам Краснодарского края.