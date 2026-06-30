Вид на зелёное сердце квартала: в ЖК «Форма» стартовали продажи видовых квартир

Фото предоставлено пресс-службой компании «НВМ»

Группа компаний «НВМ» начала продажи квартир, обращённых окнами к парку жилого комплекса «Форма». Покупателям предлагают новый формат стильной жизни бизнес-класса с набором бытовых, образовательных и спортивных возможностей.

Ландшафтный парк размером 6 гектаров станет главной видовой доминантой для владельцев новых лотов. Его пространство объединит места для спокойного и активного отдыха: тенистые аллеи, фитнес-зоны, беговые маршруты. Также проектом запланированы теннисный корт, поле для футбола и баскетбольная площадка. В холодное время года занятия спортом продолжит крытый бассейн.

Внутренняя инфраструктура ЖК «Форма» будет включать две общеобразовательные школы, четыре детских сада и детский технопарк «Кванториум». Жители смогут пользоваться коворкингом, библиотекой и услугами собственной поликлиники. На первых этажах разместятся объекты коммерции, на территории оборудуют детские площадки, а автомобили отправятся в подземный и наземный паркинги — дворы останутся свободными для прогулок.

Территория будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением и охраной, дополненной пунктом полиции. Предусмотрены обустроенные зоны для выгула и дрессировки домашних животных. Завершают облик дизайнерские входные группы и система архитектурной подсветки.

Узнать подробнее о проекте и планировках видовых лотов можно на сайте застройщика.

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