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НовостиОбщество30 июня 2026 8:01

Жителя Кубани оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Житель Новопокровского выплатит 50 тысяч рублей за пропаганду в соцсетях нетрадиционных отношений
Светлана ОВДЕЙ
Жителя Кубани оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений Фото из архива КП

Жителя Кубани оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений Фото из архива КП

Жителя Кубани оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 30-летнего жителя Новопокровского района. Как выяснилось, мужчина долгое время вел несколько групп в соцсетях, в которых публиковались фото и видеоматериалы, пропагандирующие нетрадиционные отношения.

Кроме того, привлекались новые участники из других интернет-сообществ. Администратор предлагал им вступать в закрытые группы, размещать материалы и обмениваться ими.

В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и подтвердил все, что изложено в материалах дела.

«Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.