Жителя Кубани оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений Фото из архива КП

Жителя Кубани оштрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении 30-летнего жителя Новопокровского района. Как выяснилось, мужчина долгое время вел несколько групп в соцсетях, в которых публиковались фото и видеоматериалы, пропагандирующие нетрадиционные отношения.

Кроме того, привлекались новые участники из других интернет-сообществ. Администратор предлагал им вступать в закрытые группы, размещать материалы и обмениваться ими.

В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и подтвердил все, что изложено в материалах дела.

«Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.