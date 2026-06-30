Жителя Краснодара обвиняют в переводе денег Украине

Краснодарца обвиняют в госизмене Фото из архива КП

Управление ФСБ России по Краснодарскому краю выявило противоправную деятельность жителя Краснодара. 34-летнего мужчину обвиняют в переводе денег Украине.

Известно, что краснодарец прочитал в Telegram информацию о сборе денег для украинского вооруженного формирования под видом продажи товаров. Придерживаясь украинской националистической идеологии, он решил оказать финансовую поддержку.

Краснодарец приобрел товары и перевел деньги представителю вооруженного формирования. Он понимал, что средства направят на покупку военной экипировки, вооружения и покрытие иных нужд националистического объединения, то есть против безопасности РФ.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Теперь краснодарцу грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.