Жилой квартал бизнес-класса «Самолёт 7» набирает высоту

Фото: пресс-служба ГК DOGMA

Проектом предусмотрено два урбан-блока, состоящих из четырёх корпусов. Строительство идёт в двух первых литерах. На финальном этапе монолитные работы, их готовность составляет 80%, каменная кладка выполнена на 25% и достигла высоты в три этажа.

Строительная площадка жилого комплекса демонстрирует уверенную динамику. Работы ведутся в 1 и 2 литере. Возведение цельных конструкций выполнили на уровне 9 этажа, а каменную кладку уложили до 3 этажа. Отмечается высокая степень готовности монолитных конструкций, таких как стены, колонны, перекрытия и фундамент. Кроме того, параллельно проводят гидроизоляцию подземной части и обратную засыпку.

«Мы стремимся создать особую атмосферу уюта и безопасности для будущих жителей, вкладываемся в каждый этап строительства и держим высокую планку качества во всех проектах. Это необходимо, чтобы оправдать доверие и подарить жителям пространство, где хочется жить, растить детей и строить планы», – рассказал директор департамента по строительству ГК DOGMA Сергей Милованов.

Отличительной особенностью квартала станут современные фасады из светло-серого и графитового клинкерного кирпича, декоративные композитные панели цвета «латунь», корзины под кондиционеры со стильным декором. На верхних этажах предусмотрено витражное остекление. Все стёкла в проекте будут с зеркальным напылением, такое решение сохраняет приватность жителей и обеспечивает стильный внешний вид.

«Самолёт 7» состоит из двух урбан-блоков, всего четыре корпуса на 1536 квартир, дома переменной высотности – от 9 до 18 этажей. В проекте предусмотрено строительство социальных объектов: детский сад на 230 воспитанников и спортивный кластер под открытым небом. В закрытом клубе для жителей появится кинотеатр, игровая комната для детей, фитнес-рум и гардеробные.

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