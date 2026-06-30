На Кубани в ночном ДТП пострадали шесть человек Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ночном ДТП пострадали шесть человек. Авария произошла в Каневском районе вечером 29 июня.

Автомобиль ВАЗ-2115 двигался по полевой дороге в станице Привольной. В какой-то момент 39-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой ВАЗ-2114. Автомобиль был припаркован на краю дороги.

В ДТП пострадали 19-летний водитель ВАЗ-2114, который сел за руль, не имея прав. Травмы получили двое его несовершеннолетних пассажиров – 16-летний и 17-летний юноши.

Во втором автомобиле пострадал 39-летний водитель. Травмы также получили 37-летняя женщина и четырехлетний ребенок.

«Проводится проверка», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.