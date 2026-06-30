В Карасунском округе Краснодара 11 улиц остались без света. Отключение произошло днем 30 июня.
«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась “ВП-331”, отключены 18 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.
Временно обесточены улицы Красивая, Ясеневая, Богатырская, Гагарина, Картинная. Без света остались улицы Крайняя, Пригородная, Ржаная, Трактовая, Первомайская и Светлая.
На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что в Карасунском округе Краснодара обнаружили обломки БПЛА.