Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительницу Краснодара обманули на 150 тысяч рублей при подготовке сына к ЕГЭ. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Как рассказала полицейским женщина, ее сын дистанционно учился в Санкт-Петербурге. Но для сдачи ЕГЭ потребовалось прикрепиться к школе.

Помощь предложила соседка, которая взяла за это 150 тысяч рублей. Но, не выполнив обязательства, женщина перестала выходить на связь.

Полицейские задержали женщину, которой оказалась 32-летняя жительница Коми. Она во всем призналась, рассказав, что на чужие деньги купила продукты и оплатила коммунальные услуги.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в УМВД по Краснодару.