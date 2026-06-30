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НовостиПроисшествия30 июня 2026 10:29

Жительницу Краснодара обманули на 150 тысяч рублей при подготовке сына к ЕГЭ

В Краснодаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве на 150 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительницу Краснодара обманули на 150 тысяч рублей при подготовке сына к ЕГЭ. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Как рассказала полицейским женщина, ее сын дистанционно учился в Санкт-Петербурге. Но для сдачи ЕГЭ потребовалось прикрепиться к школе.

Помощь предложила соседка, которая взяла за это 150 тысяч рублей. Но, не выполнив обязательства, женщина перестала выходить на связь.

Полицейские задержали женщину, которой оказалась 32-летняя жительница Коми. Она во всем призналась, рассказав, что на чужие деньги купила продукты и оплатила коммунальные услуги.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – сообщили в УМВД по Краснодару.