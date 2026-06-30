В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» изменили организацию движения Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» изменили организацию движения. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Изменения ввели для повышения уровня безопасности движения, в том числе для снижения аварийности.

В районе транспортной развязки на 1385-м км в Горячем Ключе установлены делиниаторы на обочине и разделительной полосе. С примыкающих территорий на 1389-м км трассы в обратном направлении выделена переходно-скоростная полоса.

На 1402-1403-м км установлено осевое железобетонное ограждение типа нью-джерси. Увеличена протяженность направляющих островков с переносом дорожных знаков на 1401, 1406, 1438, 1471-м км в районе станицы Пятигорской, поселка Мирного, сел Горское и Пшада.

«За счет этого будут исключены опасные маневры», – объяснили в «Автодоре».

У села Горское на 1439-м км обустроены удерживающие ограждения по разделительному островку. Это защитит от выезда машин на встречные полосы.