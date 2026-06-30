В доме женщины обнаружили и изъяли более 20 тысяч драгоценных камней Фото: Федеральная таможенная служба

Краснодарка незаконно получила по почте более 300 драгоценных камней из Таиланда. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Незаконный канал ввоза минералов выявили сотрудники Краснодарской и Центральной почтовой таможен. В 12 международных почтовых отправлениях из Таиланда жительнице Краснодара обнаружено 317 полудрагоценных камней. Общая стоимость минералов превысила 9 млн рублей.

Женщина указывала, что заказывает стекло и бижутерию. Но по результатам экспертизы краснодарке отправили ограненные аметисты, корунды, шпинель, хризолиты, аквамарины, скаполиты и турмалины.

Как выяснилось, минералы женщина планировала продавать через интернет-площадки. Товарные партии не декларировались. Неуплаченные таможенные платежи составили более 2,5 млн рублей.

В доме краснодарки нашли и изъяли еще более 20 тысяч драгоценных и полудрагоценных камней. Возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы.