В Сочи спасли раненого медвежонка

В Сочи спасли раненого медвежонка. Животное отправили на лечение в Москву, сообщает парк львов «Земля Прайда».

«Мишутка жив. Капельницы в дороге помогают ему остаться в живых, самое главное, что появились шансы доехать живым до Москвы, это радует», – рассказали в парке.

Медвежонка обнаружили в Сочи с серьезными травмами. Несколько дней он пролежал без помощи. У медведя серьезно повреждены задние лапы.

«После очередной капельницы он смог собраться с силами и даже сам сел, будто настоящий медведь, и мы предложили ему несколько видов фруктов, овощей и ягод. Из всего многообразия он выбрал арбуз. И мы решили, что он тоже будет Арбузик», – поделились в парке.

В парке поблагодарили Ведомственную охрану Минтранса России в Сочи и Росприроднадзора за обращение за помощью и все выполненные рекомендации.