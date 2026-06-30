Выставку регалий Кубанского казачьего войска сделали бесплатной 30 июня Фото: министерство культуры Краснодарского края

В Краснодаре выставку регалий Кубанского казачьего войска сделали бесплатной 30 июня. Об этом сообщает министерство культуры Краснодарского края. Пройти на выставку «Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска» в музее им. Е. Д. Фелицына можно бесплатно до 18:00.

30 июня 1792 года императрица Екатерина II подписала Жалованную грамоту. Черноморскому казачьему войску были дарованы земли на Таманском полуострове и Правобережье Кубани «на вечное владение» для охраны южных рубежей России.

Документ вернули на Кубань из США в апреле 2007 года. Теперь он находится в музее им. Е.Д. Фелицына. Кроме Жалованной грамоты возвращены более 90 уникальных знамен, включая пожалованные императором Александром II 8-му Пластунскому батальону Кубанского казачьего войска за героическую защиту и оборону Севастополя.

На выставке представлены подарки русских императоров Екатерины II, Александра I и Николая I. Это серебряные с позолотой блюда работы известных ювелирных мастеров России Хлебникова, Овчинникова и К. Фаберже.

Кроме того, в музее 30 июня можно бесплатно посетить выставки «На перекрестке двух эпох» и «Музей СВО».