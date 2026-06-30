В Сочи направили более 72 млн рублей на ремонт улицы Православной Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи направили более 72 млн рублей на ремонт улицы Православной. Работы выполнены на 75%, сообщает пресс-служба администрации города.

В последние годы дорога находилась в аварийном состоянии. Причиной стали активные оползневые процессы.

Специалисты ремонтируют пять аварийно-опасных участков. Выполнено устройство 176 железобетонных буронабивных свай глубиной до 12 метров. Дорожники ремонтируют подпорные стены и строят три новых удерживающих сооружения.

Кроме того, проводится обустройство водосбросных сооружений. Затем специалисты восстановят дорожное полотно.

«Комплексный подход позволит не только восстановить проезжую часть, но и предотвратить повторное воздействие оползневых процессов в будущем. Подрядчик планирует сдать все пять участков уже в сентябре», – сказал глава Сочи Андрей Прошунин.

В конце 2025 года активизировался еще один оползневой участок, который не вошел в план капремонта. Специалисты комплексно обследовали его – требуется около 9,2 млн рублей.

Работы завершат до конца 2026 года. Ремонт выполнят за счет перераспределения средств на программные мероприятия департамента транспорта и дорожного хозяйства.