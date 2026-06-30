Эксперты оценили новые подходы к регулированию цифровых платформ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

При доработке текущего и подготовке нового регулирования важно учитывать правовую природу цифровых платформ. Во взаимоотношениях с пользователями они чаще всего выступают в роли посредников. Об этом заявил управляющий директор по юридическим вопросам Авито Александр Смирнов на сессии ПМЮФ-2026 «Цифровые платформы под контролем: что изменит новый закон?».

- Речь идет о юридической модели, где ни контент, ни товар, ни другие объекты, размещенные на платформах, ей не принадлежат. То есть ответственность должна быть не такой же, как ответственность покупателя или продавца, — отметил Александр Смирнов.

По его словам, ключевой задачей регулирования остается обеспечение баланса между защитой прав потребителей и сохранением стимулов для продавцов.

- Важно, чтобы регулирование не только снижало риски для покупателей, но и создавало понятные и справедливые условия для продавцов — без барьеров для развития, — добавил Александр Смирнов.

Директор Департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития Владимир Волошин подчеркнул, что закон о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября, уже разграничивает ответственность между продавцом и платформой.

- Закон четко фиксирует, где и у кого появляется ответственность. Если продавец представил недостоверные документы или попытался обмануть покупателя – отвечает продавец. Если платформа пропустила карточку с нарушениями – отвечает платформа. Соответствующая норма заложена в законопроекте о поправках в КоАП, — отметил Владимир Волошин.

В компании считают, что применяемые на платформе механизмы могут использоваться при разработке подходов к регулированию онлайн-торговли. Среди них — безопасная сделка с резервированием средств до получения товара, система отзывов с модерацией и арбитражем, а также оценка качества работы продавцов. Кроме того, на платформе тестируют ИИ-инструменты для помощи продавцам в оформлении объявлений и взаимодействии с покупателями.

- Комплексное развитие технологических и правовых инструментов позволяет одновременно решать задачи защиты пользователей и поддержки предпринимательства, прежде всего в сегменте малого и микробизнеса, — заключил Александр Смирнов.