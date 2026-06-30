В ЗСК состоялись парламентские слушания по законопроекту об исполнении бюджета края за 2025 год

Фото: пресс-служба ЗСК

В слушаниях приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты региона (КСП) Сергей Усенко, министр финансов края Александр Кнышов, представители налоговой службы, руководители органов местного самоуправления, эксперты. Открывая работу, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края напомнил, что представляемый документ был рассмотрен комитетами кубанского парламента, прокуратурой региона, и на него было получено положительное заключение КСП.

Юрий Бурлачко отметил также, что бюджет края в 2025 году исполнялся в достаточно жестких экономических условиях, что предъявляло более высокие требования к исполнению бюджетных назначений как по доходам, так и по расходам.

- В целом достигнутые бюджетные показатели говорят о стабильном развитии края, несмотря на все сложности. По итогам 2025 года Кубань вошла в десятку регионов-лидеров с лучшим социально-экономическим положением, - констатировал Юрий Бурлачко.

Как отметил председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко, процессы в социально-экономической сфере отразились на исполнении доходной части казны. Депутат добавил, что в целом региону удалось обеспечить устойчивость и сбалансированность краевого бюджета, сохранить его социальную направленность, а также исполнить принятые расходные обязательства без наращивания госдолга.

Юрий Бурлачко в завершение поручил профильному комитету обобщить прозвучавшие в ходе парламентских слушаний мнения и предложения.

По итогам обсуждения депутаты одобрили проект закона для вынесения его на рассмотрение очередного пленарного заседания ЗСК.