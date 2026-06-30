Экспорт пшеницы через Краснодарский край вырос на 65% Фото из архива КП

Экспорт российской мягкой пшеницы через Краснодарский край вырос на 65%. С начала 2026 года специалисты Новороссийского филиала «Центра оценки безопасности и качества продукции АПК» исследовали перед отгрузкой 14,4 млн тонн.

Традиционно на эту культуру приходится 80,5% всего аграрного экспорта, который оценивают в лабораториях филиала перед перевалкой через морской порт Новороссийск, рейдовый перегрузочный комплекс «Кавказ», морские порты Тамань, Ейск, Туапсе, Кавказ и Темрюк).

В 2026 году пик отгрузок пришелся на начало весны. Специалисты подтвердили безопасность 3,7 млн тонн пшеницы. Это втрое больше объемов того же месяца 2025 года, когда в лабораториях проверили 1,1 млн тонн.

В этом сезоне увеличиваются темпы отгрузки в страны Восточной Африки. Кения приобрела более 1 млн тонн пшеницы и вошла в пятерку крупнейших стран-покупателей.

Лидером остается Египет, куда доставлено более 4,5 млн тонн зерна. На втором месте находится Судан (1,24 млн тонн), на третьем – Турция (более 1,22 млн тонн).

Значительные объемы зерна отправлены в Саудовскую Аравию (1,07 млн тонн) и Израиль (754 тыс. тонн), ОАЭ (552 тыс. тонн), Ливию (320 тыс. тонн) и Йемен (306 тыс. тонн), Шри-Ланку (271 тыс. тонн) и Мозамбик (211 тыс. тонн). Всего пшеница экспортирована в 41 страну, включая Таиланд и Мадагаскар, куда ранее пшеницу не поставляли.

«География поставок расширяется, при этом требования стран-импортеров к безопасности продукции становятся все более жесткими. На первый план выходят нормативы по отсутствию карантинных объектов, в том числе семян сорных растений, а также строгий контроль за остаточным количеством пестицидов», – сказала директор Новороссийского филиала «Центра оценки безопасности и качества продукции АПК» Лилия Кугушева.