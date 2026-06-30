Кубанские аграрии ведут уборку озимой пшеницы

Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро»

В этом году кубанским аграриям предстоит убрать около 2 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур. По данным пресс-службы краевой администрации, к уборочной кампании подготовили более 40 тыс. единиц сельхозтехники, в том числе 7,8 тыс. комбайнов. Зерно готовы принимать 45 предприятий, способных хранить более 4 млн тонн.

О том, как проходит жатва, «КП»-Кубань рассказали в ГК «Прогресс Агро», одном из агропредприятий региона. Здесь уборка озимой пшеницы стартовала в штатном режиме на полях АО «Рассвет». Первые машины с зерном нового урожая уже приняли Кореновский и Ладожский элеваторы, входящие в структуру компании.

В ходе уборочной кампании холдингу предстоит убрать озимые зерновые с площади 50 тыс.га по Краснодарскому краю. Планируемый валовой сбор пшеницы составляет 325 тыс. тонн. В работах будет задействовано 180 единиц техники, продолжительность кампании оценивается в 20 полных уборочных дней.

Фото: пресс-служба ГК «Прогресс Агро»

Как рассказали в компании, вся уборочная техника прошла полный цикл предсезонной подготовки и полностью готова к интенсивной работе в условиях напряжённого графика. Сбор и транспортировка урожая организованы через собственную инфраструктуру. Элеваторы холдинга полностью подготовлены к приёму, лабораторному анализу и хранению зерновых культур, обеспечение горюче-смазочными материалами, топливом и запасными частями ведётся в постоянном режиме.

Особое внимание в этом сезоне уделено модернизации приёмной инфраструктуры. На всех элеваторах завершена подготовка производственной базы к новому сезону заготовки зерна. Существенные изменения коснулись и технологических процессов. Специалисты пересмотрели схему движения зерна между производственными линиями и зерносушилками, сократив маршрут транспортировки. Это позволило увеличить производительность при сушке и охлаждении зерна, а также снизить энергозатраты. Ещё одним значимым проектом этого года стало внедрение солнечной генерации. В период пиковой нагрузки солнечные панели позволят покрывать значительную часть энергопотребностей, снижая стоимость электроэнергии.

Главный агроном ГК «Прогресс Агро» Александр Ендовицкий отмечает, что уборка идёт по графику, качество зерна контролируется на всех этапах — от поля до элеватора. Состояние посевов оценивается как удовлетворительное, растения находятся в фазе полной спелости, фитосанитарная обстановка благоприятная.