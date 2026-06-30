Более 2,5 тысяч жителей Кубани прошли курсы первой помощи Фото из архива КП

Более 2,5 тысячи жителей Кубани прошли курсы первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мастер-классы проводят в Краснодаре. Оказанию первой помощи обучают всех желающих от 14 лет в территориальном центре медицины катастроф.

Курсы проводятся бесплатно – участников обучают, как помогать при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, рассказывают порядок действий при нарушении проходимости верхних дыхательных путей, при наружных кровотечениях и травмах.

Курс направлен на то, что подготовить жителей к действиям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других опасных состояниях до приезда медиков. На групповых занятиях используют оборудование, в том числе манекены.

Занятия в настоящее время проводят в рамках Всероссийской тематической недели, направленной на снижение смертности от внешних причин. Мероприятия запланированы с 29 июня по 5 июля.