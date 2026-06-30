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НовостиОбщество30 июня 2026 13:32

Более 2,5 тысячи жителей Кубани прошли курсы первой помощи

В Краснодаре проводят курсы по оказанию первой помощи
Светлана ОВДЕЙ
Более 2,5 тысяч жителей Кубани прошли курсы первой помощи Фото из архива КП

Более 2,5 тысяч жителей Кубани прошли курсы первой помощи Фото из архива КП

Более 2,5 тысячи жителей Кубани прошли курсы первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мастер-классы проводят в Краснодаре. Оказанию первой помощи обучают всех желающих от 14 лет в территориальном центре медицины катастроф.

Курсы проводятся бесплатно – участников обучают, как помогать при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, рассказывают порядок действий при нарушении проходимости верхних дыхательных путей, при наружных кровотечениях и травмах.

Курс направлен на то, что подготовить жителей к действиям при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других опасных состояниях до приезда медиков. На групповых занятиях используют оборудование, в том числе манекены.

Занятия в настоящее время проводят в рамках Всероссийской тематической недели, направленной на снижение смертности от внешних причин. Мероприятия запланированы с 29 июня по 5 июля.