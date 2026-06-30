Врач Сахаров объяснил, зачем краснодарцам проходить диспансеризацию по ОМС Фото из архива КП

Жители Краснодара могут бесплатно оценить состояние своего здоровья и репродуктивную функцию по полису обязательного медицинского страхования. Программа диспансеризации реализуется по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и доступна в поликлиниках по месту жительства для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

По словам специалистов, диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, когда они ещё не дают о себе знать симптомами и гораздо лучше поддаются лечению.

«Диспансеризация состоит из двух этапов. У женщин на первом этапе проводится первичный осмотр у акушера-гинеколога, сбор анамнеза и забор мазка шейки матки. Затем выполняется цитологическое исследование, тестирование на вирус папилломы человека, а также лабораторная диагностика для выявления инфекций, передающихся половым путем», – рассказал телеканалу «Краснодар» и.о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.

У мужчин, как отметил врач, обследование также начинается с консультации уролога. При необходимости назначаются дополнительные диагностические процедуры.

«Главная цель диспансеризации – раннее выявление заболеваний репродуктивной системы. Это позволяет вовремя начать лечение и предотвратить развитие осложнений».

Врачи напоминают, что многие болезни на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры – важная часть заботы о своем организме. Особенно актуально это для людей репродуктивного возраста. Участие в программе помогает не только оценить общее состояние, но и вовремя выявить скрытые риски.