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НовостиОбщество30 июня 2026 13:54

Врач Сахаров объяснил, зачем краснодарцам проходить диспансеризацию по ОМС

Жители Краснодара могут бесплатно оценить состояние своего здоровья
Валерия ПАВЛОВА
Врач Сахаров объяснил, зачем краснодарцам проходить диспансеризацию по ОМС Фото из архива КП

Врач Сахаров объяснил, зачем краснодарцам проходить диспансеризацию по ОМС Фото из архива КП

Жители Краснодара могут бесплатно оценить состояние своего здоровья и репродуктивную функцию по полису обязательного медицинского страхования. Программа диспансеризации реализуется по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и доступна в поликлиниках по месту жительства для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет.

По словам специалистов, диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, когда они ещё не дают о себе знать симптомами и гораздо лучше поддаются лечению.

«Диспансеризация состоит из двух этапов. У женщин на первом этапе проводится первичный осмотр у акушера-гинеколога, сбор анамнеза и забор мазка шейки матки. Затем выполняется цитологическое исследование, тестирование на вирус папилломы человека, а также лабораторная диагностика для выявления инфекций, передающихся половым путем», – рассказал телеканалу «Краснодар» и.о. главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.

У мужчин, как отметил врач, обследование также начинается с консультации уролога. При необходимости назначаются дополнительные диагностические процедуры.

«Главная цель диспансеризации – раннее выявление заболеваний репродуктивной системы. Это позволяет вовремя начать лечение и предотвратить развитие осложнений».

Врачи напоминают, что многие болезни на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому регулярные профилактические осмотры – важная часть заботы о своем организме. Особенно актуально это для людей репродуктивного возраста. Участие в программе помогает не только оценить общее состояние, но и вовремя выявить скрытые риски.