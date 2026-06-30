В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома Фото из архива КП

В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Фрагменты беспилотника упали на крышу многоэтажки в Прикубанском округе. В результате никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают специальные и оперативные службы.

«При обнаружении фрагментов беспилотника не подходите и не трогайте их, сообщите по единому номеру экстренных служб – 112», – призвал Евгений Наумов.

Напомним, обломки БПЛА ранее обнаружили в Карасунском округе Краснодара. Беспилотная опасность в Краснодарском крае сохраняется.