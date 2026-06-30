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НовостиПроисшествия30 июня 2026 14:12

В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома

Фрагменты беспилотника упали на крышу многоэтажки в Прикубанском округе Краснодара
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома Фото из архива КП

В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома Фото из архива КП

В Краснодаре обломки БПЛА упали на крышу многоэтажного дома. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Фрагменты беспилотника упали на крышу многоэтажки в Прикубанском округе. В результате никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают специальные и оперативные службы.

«При обнаружении фрагментов беспилотника не подходите и не трогайте их, сообщите по единому номеру экстренных служб – 112», – призвал Евгений Наумов.

Напомним, обломки БПЛА ранее обнаружили в Карасунском округе Краснодара. Беспилотная опасность в Краснодарском крае сохраняется.