Юрист: запрет «псевдоскидок» в автосалонах на Кубани не изменит рынок мгновенно

Верховный суд признал незаконной практику, когда при покупке автомобиля автосалоны предлагают скидку только при условии заключения договора на дополнительные услуги.

Решение принято по жалобе жительницы Краснодарского края: ей навязали договор техпомощи за 200 тыс. руб., услуга не оказывалась, деньги не вернули; нижестоящие суды отказали, ВС направил дело на пересмотр и указал на искажение цены сделки.

Управляющий партнёр юридической компании Игорь Томилин разъяснил в разговоре с Бизнес ФМ Краснодар, что покупатель вправе отказаться от навязанной услуги и требовать полного возврата, если услуга не оказана. Теперь суды будут рассматривать договоры автосалонов в связке с договорами исполнителей, а автосалон может нести солидарную ответственность.