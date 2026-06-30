Доходы бюджета Кубани выросли на 5,8% в 2025 году Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Доходы бюджета Кубани в 2025 году на 5,8% превысили показатели 2024 года. Об этом сообщили на парламентских слушаниях по законопроекту об исполнении регионального бюджета.

Представляемый документ ранее рассмотрен комитетами Заксобрания края, прокуратурой, получено положительное заключение Контрольно-счетной палаты региона. На заседании отметили, что бюджет Краснодарского края исполнялся в достаточно жестких экономических условиях.

«В целом достигнутые бюджетные показатели говорят о стабильном развитии края, несмотря на все сложности. По итогам 2025 года Кубань вошла в десятку регионов-лидеров с лучшим социально-экономическим положением», – сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Доля социальных расходов Краснодарского края составила 68,9%.

«Региону удалось обеспечить устойчивость и сбалансированность краевого бюджета, сохранить его социальную направленность и исполнить принятые расходные обязательства без наращивания госдолга», – сказал председатель профильного комитета ЗСК Иван Артеменко.

Несмотря на общую макроэкономическую нестабильность, в 2025 году валовый региональный продукт вырос на 1% и достиг почти 6 трлн рублей.

Депутаты по итогам обсуждения одобрили проект закона, который рассмотрят на очередном пленарном заседании Заксобрания.