Стилист рассказал о трендах в аксессуарах невесты в России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стилисты предлагают расширять выбор свадебных аксессуаров: вместо традиционной фаты невесте подойдёт кокошник или вариация шляпки, а образ можно дополнить каффами, моносерьгой, колье или подвеской, сообщил NEWS.ru стилист Алексей Сухарев.

По его словам, подбор аксессуаров зависит от общей стилистики церемонии — «а ля рус», минимализм или классика — и от фасона платья. Варианты для рук включают высокие оперные перчатки или короткие митенки.

Для жениха Сухарев рекомендует рассмотреть светлые тона, бежевые или золотистые акценты, использование натурального шёлка или расслабленные комплекты «пижамного» типа для выездной церемонии при условии аккуратного кроя и ткани.