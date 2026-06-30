«Своими руками и без рабочих»: как новосибирцы превращают «сталинку» в дом мечты

Молодая пара взялась за преображение квартиры в доме 1954 года постройки Фото: архив героев публикации

Молодая пара из Новосибирска приобрела квартиру в доме 1954 года постройки и взялась за ее преображение без помощи наёмных рабочих. 32-летняя Дарья и 34-летний Илья рассказали о неожиданных находках, оставшихся от прежних хозяев, и о том, во что обошелся первый этап ремонта.

Вдохновение для перемен пришло к ним во время поездки в Санкт-Петербург. Атмосфера и архитектура города настолько впечатлили пару, что они решили искать жилье с похожим характером. К тому же Дарья и Илья давно увлекаются реставрацией старых вещей – их первым крупным проектом стала винтажная тумбочка.

«Нам нравится возвращать предметам первоначальный вид», – признается пара.

Выбор пал на «сталинку» в районе улицы Богдана Хмельницкого. Высокие потолки, просторные комнаты и особая атмосфера напомнили им петербургские квартиры. В апреле 2026 года пара приобрела недвижимость за 7 млн рублей. Площадь – более 90 кв. метров.

Раньше они жили в современном жилом комплексе в центре, но со временем поняли, что многолюдный ритм им не подходит. Хотелось тишины, уюта и ощущения провинциальности, но при этом оставаться в городе. К тому же они планировали увеличить жилую площадь.

В новую квартиру пара переехала два месяца назад. В одних комнатах уже кипит работа, в других – пока разруха, но Дарью и Илью это не пугает. Они делают все своими руками, с душой и без спешки.

«Одна комната освобождена от вещей, там мы и работаем. Остальное пространство организовали так, чтобы можно было комфортно жить параллельно с процессом», – рассказала пара.

Перед началом работ около недели изучали квартиру, оценивая состояние стен и покрытий. И чем глубже копали, тем больше находили «артефактов» от прежних владельцев. Дарья надеялась обнаружить паркет, но под покрытием оказались хорошо сохранившиеся деревянные доски. Двери тоже остались оригинальными – их планируют восстановить. Больше всего времени ушло на снятие обоев. Слоев было так много, что некоторые из них украшали красивые узоры, а на первых слоях краски даже обнаружился трафаретный рисунок. Самым необычным трофеем стала квитанция об уплате налога за автомобиль с пенями за 1975 год – она нашлась в разобранном старом шкафу.

Квартира оказалась в довольно хорошем состоянии: последний капитальный ремонт здесь делали в 1970-х с использованием передовых для того времени материалов, включая гипсокартон. На демонтаж потрачено около 100 тысяч рублей, большая часть ушла на расходные материалы. В ближайшее время предстоит закупить гипсокартон, профили и крепеж. Нанимать профессионалов пара планирует только для электрики и водопровода – все остальное делают сами. Опыт у них уже есть – раньше они делали ремонт в первой квартире, а навыки оттачивали на даче.

Сибиряки не боятся экспериментов с цветом. В прошлой спальне они покрасили стены в терракотовый. От прежних хозяев остались две швейные машинки. Одну из них хотят превратить в необычный столик для мастерской. Также планируют сохранить резные основания для люстр – Дарья аккуратно восстанавливает их, счищая слои старой краски и заделывая трещины. Чугунные батареи тоже ждет преображение — их покрасят в яркий цвет.

«У нас нет желания кому-то что-то доказывать. Мы считаем эту квартиру родной и любимой. Здесь огромное поле для творчества, мы пытаемся создать пространство, в котором нам вдвоем будет максимально комфортно», – сказала пара в беседе с «Горсайтом».

Сроков Дарья и Илья не ставят. В ближайшие месяцы хотят закончить демонтаж и приступить к монтажу.