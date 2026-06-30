Адыгея получит 84 млн рублей на молодёжные проекты

В Адыгее запустят 150 мероприятий для молодёжи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Адыгея одержала победу сразу в двух всероссийских конкурсах Росмолодёжи — «Регион для молодых» и «Регион добрых дел». Проекты реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря этому триумфу республика получит почти 84 миллиона рублей федеральной поддержки на развитие молодёжной политики и добровольчества.

«Победа в конкурсе «Регион добрых дел» позволит нам вывести волонтерское движение на новый уровень. Мы укрепим материально-техническую базу Добро.Центров, запустим образовательные программы и поддержим масштабные патриотические, экологические и социальные инициативы», — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

Грантовые средства направят на создание и модернизацию современных молодежных пространств в Майкопе, Адыгейске и Красногвардейском районе. Эти центры станут площадками для обучения, творчества и реализации социальных проектов, где молодежь сможет проводить время с пользой. В рамках программы запланировано более 150 мероприятий, которые охватят значительную часть жителей республики.