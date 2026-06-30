С 1 июля кондитерские изделия в России начнут маркировать в «Честном знаке»

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С 1 июля 2026 года в России расширяется перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». Как рассказала NEWS.ru корпоративный юрист Юлия Бондаренко, в список вошли новые категории кондитерских изделий: шоколад, конфеты и жевательная резинка.

Производители и импортёры обязаны наносить специальные коды Data Matrix на каждую единицу товара в индивидуальной упаковке. Продажа немаркированных остатков после этой даты запрещена. Для юридических лиц штрафы за нарушение могут достигать 300 тыс. рублей.

Новые правила распространяются не только на крупные предприятия, но и на небольшие кондитерские фабрики и импортёров. Маркировка позволяет отследить подлинность продукции, условия хранения и транспортировки. Для бизнеса это означает дополнительные расходы на оборудование и обучение персонала, для покупателей — защиту от подделок.