Удалять или наблюдать: онколог Клиники Екатерининская рассказал, что важно знать о фиброаденоме груди

Фото предоставила пресс-служба Клиники Екатерининская

Фиброаденома молочной железы считается доброкачественным образованием, но это не значит, что ее можно годами оставлять без внимания. Даже если по данным УЗИ образование выглядит спокойным, окончательно оценить его характер можно только после обследования у специалиста и, при необходимости, гистологического исследования.

Онколог-хирург Клиники Екатерининская Заур Докумов рекомендует не откладывать консультацию маммолога, если в груди появилось уплотнение, образование увеличивается в размере, вызывает дискомфорт или вызывает сомнения по данным диагностики. Тактика зависит от размера фиброаденомы, темпов ее роста, возраста пациентки, жалоб, наследственности и других факторов риска.

Небольшие образования врач может рекомендовать наблюдать в динамике, но если фиброаденома растет, превышает определенные размеры или требует уточнения диагноза, может потребоваться удаление.

Один из современных вариантов лечения и уточнения диагноза это вакуумная аспирационная биопсия. Процедура проводится через небольшой прокол под контролем УЗИ, где с помощью специального инструмента врач удаляет ткань образования фрагментами, после чего материал направляют на гистологическое исследование. Это позволяет не только убрать образование, но и точно понять его природу.

Фиброаденомы могут меняться на фоне гормональных колебаний, в том числе во время беременности, грудного вскармливания или при приеме гормональных препаратов, поэтому важно не ориентироваться только на принцип «не болит, значит, не опасно». При появлении уплотнения в груди, изменении формы молочной железы, болезненности, выделениях из соска или росте уже выявленного образования нужно обратиться к врачу.

В Клинике Екатерининская пациентки могут пройти консультацию маммолога, УЗИ молочных желез, маммографию, биопсию и удаление доброкачественных образований по показаниям. Объем диагностики и лечения подбирается индивидуально, после очного осмотра и оценки результатов обследований.

Своевременное обращение помогает не затягивать с диагнозом и выбрать безопасную тактику наблюдения или лечения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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