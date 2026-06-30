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НовостиОбщество30 июня 2026 15:41

На берегах Краснодарского водохранилища и реки Кубань выявили опасные пирсы

Незаконные сбросы отходов в водоохранной зоне Краснодара выявили во время прокурорской проверки
Евгения ХАЛИКОВА
Аварийные пирсы угрожают безопасности водоёмов

Аварийные пирсы угрожают безопасности водоёмов

Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара провела проверку соблюдения водоохранного законодательства. Ведомство совместно с администрацией Краснодара и силами муниципальной спасательной службы обследовали акваторию и прибрежные зоны реки Кубань и Краснодарского водохранилища.

В ходе осмотра береговой линии — от микрорайона Гидростроителей до водозаборного канала Краснодарской ТЭЦ, а также вдоль водохранилища от хутора Ленина до станицы Старокорсунской — были выявлены факты несанкционированного сброса строительных отходов в границах водоохранной зоны.

Незаконно возведенные пирсы и лестничные спуски находятся в аварийном состоянии. Это создает прямую угрозу экологической безопасности водного объекта и жизни граждан. По всем выявленным нарушениям прокуратура примет меры прокурорского реагирования для их скорейшего устранения. Ситуация находится на особом контроле ведомства.