На берегах Краснодарского водохранилища и реки Кубань выявили опасные пирсы

Аварийные пирсы угрожают безопасности водоёмов Фото: Эдуард Абрамов. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Карасунского административного округа Краснодара провела проверку соблюдения водоохранного законодательства. Ведомство совместно с администрацией Краснодара и силами муниципальной спасательной службы обследовали акваторию и прибрежные зоны реки Кубань и Краснодарского водохранилища.

В ходе осмотра береговой линии — от микрорайона Гидростроителей до водозаборного канала Краснодарской ТЭЦ, а также вдоль водохранилища от хутора Ленина до станицы Старокорсунской — были выявлены факты несанкционированного сброса строительных отходов в границах водоохранной зоны.

Незаконно возведенные пирсы и лестничные спуски находятся в аварийном состоянии. Это создает прямую угрозу экологической безопасности водного объекта и жизни граждан. По всем выявленным нарушениям прокуратура примет меры прокурорского реагирования для их скорейшего устранения. Ситуация находится на особом контроле ведомства.