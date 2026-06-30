В Краснодарском крае обсудили меры безопасности в разгар курортного сезона

Заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провел заместитель губернатора Краснодарского края Дмитрий Маслов. Фото: max.ru/admkrai

Заместитель губернатора Краснодарского края Дмитрий Маслов провел заседание краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Одной из ключевых тем совещания стал прогноз пожароопасной обстановки. С начала пожароопасного сезона, стартовавшего 1 апреля, в регионе зафиксировано снижение активности возгораний: зарегистрировано 258 случаев пожаров в сухой растительности на общей площади 3,6 гектара.

«На данный момент в 21 муниципальном образовании края введен особый противопожарный режим. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль за соблюдением новых требований, уделив приоритетное внимание объектам детского отдыха и оздоровления», - отметил Дмитрий Маслов.

Участники встречи также обсудили комплекс мер по обеспечению безопасности жителей и туристов в летнем сезоне 2026 года. Для оперативного реагирования на возможные угрозы привлечены более 2 тысяч специалистов и 500 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники. С начала года проведено свыше 140 учений, в том числе совместных с представителями санаторно-курортного сектора; параллельно функционируют автоматизированные системы оповещения. Кроме того, спасатели сопровождают туристические группы учащихся: на данный момент пройдено 17 маршрутов с участием более 2,5 тысячи человек, из которых свыше 2 тысяч - дети.

Особое внимание уделили безопасности на воде. Спасательные службы завершили водолазные обследования и очистку дна в разрешенных зонах купания. Чтобы поддерживать высокий профессиональный уровень, на пляжах продолжается обучение матросов-спасателей: на текущий момент квалификацию уже получили 240 специалистов.