Первая в Сочи улиточная ферма открылась для туристов

Первая в Сочи улиточная ферма Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Сочи Андрей Прошунин посетил семейную экоферму в селе Вардане-Верино. Это первый в городе сельскохозяйственный проект, работающий в рамках направления агротуризма. На объекте выращивают деликатесные виды улиток, а в ближайшем будущем планируют масштабировать и производство, и туристическую программу.

Хозяйство занимает 7,3 гектара на высоте 180 метров над уровнем моря, обеспечивая полный цикл выращивания. На данный момент заложено 400 килограммов маточного поголовья, что позволит оперативно нарастить объемы. Для разведения выбраны востребованные виды - Хеликс Максима и Мюллер, ценящиеся за исключительные вкусовые качества. Продукция уже поставляется в рестораны города, а гости могут попробовать блюда из нее прямо на месте, в фермерском кафе.

«Развитие агро- и гастротуризма - одно из приоритетных направлений для Сочи. На курорте уже работают порядка 20 значимых предприятий этого сектора: горожане выращивают чай, овощи, экзотические фрукты, производят мед, вино, молочную продукцию, разводят рыбу и улиток. Такие проекты не только создают рабочие места и обеспечивают рестораны качественными локальными деликатесами, но и формируют уникальный туристический продукт, аналогов которому нет в России. Мы продолжим поддерживать местных производителей и расширять наши туристические возможности», - заявил Андрей Прошунин.

Для посетителей организована программа «От фермы до стола»: гостям демонстрируют процесс выращивания улиток, проводят мастер-классы и дегустации от шеф-повара. В ближайших планах владельцев - запуск разведения австралийского рака и стерляди, а также строительство собственной сидродельни, где будут использовать плоды из местных яблоневых и цитрусовых садов.