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НовостиЭкономика30 июня 2026 19:24

Дефицит топлива на АЗС не вызвал перебоев в поставках товаров на Кубани

Оптовые компании Краснодарского края создали двухмесячный резерв продукции
Евгения ХАЛИКОВА
Торговые сети Кубани обеспечены товарами на месяц вперёд

Торговые сети Кубани обеспечены товарами на месяц вперёд

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Логистика торговых объектов в Краснодарском крае работает в штатном режиме, несмотря на локальную нехватку топлива на заправочных станциях. Об этом стало известно на заседании штаба потребительского рынка региона.

«Запасы в распределительных центрах торговых сетей рассчитаны более чем на 30 дней, при этом объемы товаров регулярно обновляются», - сообщил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

Он также уточнил, что у оптовых компаний сформирован резерв продукции еще на два месяца. Все этапы логистических цепочек функционируют без сбоев.

По данным пресс-службы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, власти в каждом районе ведут активную работу с крупными и частными операторами, чтобы гарантировать бесперебойное наполнение магазинов.

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