Дефицит топлива на АЗС не вызвал перебоев в поставках товаров на Кубани

Торговые сети Кубани обеспечены товарами на месяц вперёд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Логистика торговых объектов в Краснодарском крае работает в штатном режиме, несмотря на локальную нехватку топлива на заправочных станциях. Об этом стало известно на заседании штаба потребительского рынка региона.

«Запасы в распределительных центрах торговых сетей рассчитаны более чем на 30 дней, при этом объемы товаров регулярно обновляются», - сообщил руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.

Он также уточнил, что у оптовых компаний сформирован резерв продукции еще на два месяца. Все этапы логистических цепочек функционируют без сбоев.

По данным пресс-службы департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, власти в каждом районе ведут активную работу с крупными и частными операторами, чтобы гарантировать бесперебойное наполнение магазинов.

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