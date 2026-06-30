Более 74 тысяч обращений поступило в администрацию Кубани

Власти Кубани усилили работу с электронными запросами населения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в администрацию Кубани поступило более 74 тысяч обращений. В Краснодаре прошел профильный семинар для представителей ведомств, посвященный вопросам работы с запросами граждан. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренней политики Краснодарского края.

Особое внимание на встрече уделили новому порядку подачи электронных обращений через портал госуслуг и иные системы, подтверждающие личность заявителя. Участникам рекомендовали усилить контроль за качеством ответов и повысить исполнительскую дисциплину.

Статистика обращений распределилась следующим образом: 18,4 тысячи письменных запросов, около 8 тысяч телефонных звонков, свыше 46 тысяч сообщений через платформу обратной связи и 829 личных визитов. Чаще всего жителей волнуют вопросы здравоохранения, социальной поддержки (в том числе помощи участникам СВО), благоустройства, ЖКХ, дорожного строительства, вывоза мусора, долевого участия и предоставления земельных участков.