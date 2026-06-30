Технологии автономной навигации победили на хакатоне в Краснодаре

Технологии автономной навигации победили на хакатоне Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре подвели итоги хакатона, организованного в рамках проекта «Воронка инновационных стартапов». В соревновании приняли участие 24 команды - программисты, инженеры и эксперты в области искусственного интеллекта. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и было посвящено технологиям беспилотной авиации.

Главной задачей участников стала разработка алгоритмов позиционирования летательных аппаратов в условиях отсутствия стабильного спутникового сигнала. Команды создавали программные решения, которые позволяют рассчитывать координаты, скорость и направление движения БПЛА, используя данные радиовысотомера и цифровые карты рельефа.

Руководитель департамента развития бизнеса Краснодарского края Юлия Приходько отметила, что регион активно поддерживает высокотехнологичные проекты и инженерные инициативы.

«Разработки в сфере беспилотных систем, искусственного интеллекта и автономной навигации становятся ключевыми инструментами для решения актуальных задач в экономике и логистике», - подчеркнула она.

Новые технологии могут быть применены для доставки грузов в труднодоступные районы, где спутниковая связь нестабильна или полностью отсутствует.

Стоит отметить, что весной хакатон Кубанской школы инноваторов в Краснодаре также собрал рекордное число участников. Тогда команды работали над прикладными задачами для бизнеса, включая создание платформы для бизнес-экскурсий и систем проектного взаимодействия с компаниями.